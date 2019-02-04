فلكية جدة: نجم “الشعري” يزين ليالي فبراير 2019

جدة- الوئام

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبوزاهرة، إن ليالي شهر فبراير تعتبر من الأوقات المثالية لرؤية نجم الشعرى الذي يمكن رصده بسهولة، فهو ألمع نجم في قبة السماء وجزء من مجموعه نجوم “كانيس ماجور” أو “الكلب الأكبر” ومعظم الراصدين في النصف الشمالي للكرة الأرضية يشاهدون نجم الشعرى في الأفق الجنوبي الشرقي أو الجنوبي الغربي في الليالي من الشتاء وحتى منتصف الربيع.

ويشرق نجم الشعرى في منتصف المساء في ديسمبر وبحلول منتصف أبريل، فإنه يغرب في الجنوب الغربي منتصف المساء، ومن السهل العثور عليه ولكن يمكن لأي شخص يعرف مجموعة نجوم الجبار أو الجوزاء أن يقوم ببساطة برسم خط من خلال حزام الجبار للعثور على نجم الشعري.