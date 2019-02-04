“مدني العقيق” يسيطر على حريق بمحطة وقود دون إصابات

الباحة- الوئام- عايض آل ركبان

سيطر الدفاع المدني بمحافظة العقيق بالباحة، اليوم الإثنين، على حريق اشتعل في محطة تعبئة وقود بالمحافظة، وحالت جهودهم دون امتداد الحريق ووصوله لخزانات الوقود والمضخات التابعة للمحطة، ولم تنتج عنه أي إصابات.

وصرح نائب المتحدث الرسمي بالدفاع المدني بمنطقة الباحة النقيب فايز بن عوض الغامدي، بأنه في تمام الساعة 14:10 من ظهر اليوم، ورد بلاغ عن وجود حريق في محطة وقود، وعلى الفور جرى انتقال عدد من الفرق اللازمة للموقع.

أضاف: اتضح عند الوصول أن الحريق عبارة عن اشتعال النار في أنابيب التفريغ الممتدة من مخرج الصهريج إلى الخزان مع اشتعال النار على الأرضيّة بمساحة ٢x٢م نتيجة مخلفات الزيوت المنسكبة، وتمت المباشرة والسيطرة على الحادث في وقت قياسي، وذلك بفضل الله تعالى أولًا ثم بسرعة استجابة فرق الدفاع المدني والتمركز الجيد والمباشرة بالطرق الصحيحة، وتم إنهاء الحادث بوقت وجيز بحوالي 5 دقائق دون حدوث إصابات.

وذكر “الغامدي”، أن المعلومات الأولية تشير من خلال المعاينة إلى أن سبب الحادث احتمال الكهرباء الاستاتيكية وتبخر البنزين في منطقة التفريغ وعدم التقيد بأنظمة السلامة أثناء التفريغ.

ويتمنى الدفاع المدني دائماً السلامة للجميع، مؤكدًا ضرورة التقيد باشتراطات السلامة والوقاية داخل محطات الوقود.