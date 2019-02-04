“الإرياني” مدينا تجاهل المجتمع الدولي: الحوثيون حولوا اليمن لأكبر دولة ملغومة منذ الحرب العالمية

الوئام-متابعات

أدان وزير الإعلام اليمني،معمر الإرياني،اليوم ، صمت المجتمع الدولي عن جرائم الحوثيين وخاصة زراعة اليمن بالألغام.

وكشف الإرياني بحسب تقرير دولي أن اليمن أكبر دولة ملغومة منذ الحرب العالمية بسبب الحوثيين.

وقال الإرياني: “تحصد ألغام الموت الحوثية في البر والبحر المزيد من المدنيين الأبرياء وتتركهم بين قتلى وجرحى بأطراف مبتورة في المناطق المحررة ومناطق المواجهات،في ظل إستمرار تجاهل المجتمع الدولي لهذه المأساة الإنسانية في اليمن التي صنفها تقرير دولي بأنها أكبر دولة ملغومة منذ الحرب العالمية”

وأضاف: “التقرير الصادر عن مشروع برنامجACLEDالدولي،اماط اللثام من جديد عن جرائم القتل اليومي التي تنفذها #المليشيا_الحوثية بحق المدنيين في اليمن في ظل تقديرات تشير إلى زراعتهم أكثر من مليون لغم أرضي بشكل عشوائي في انتهاك لمبادئ التمييز،على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي الإنساني

وتابع: “المجتمع الدولي والامم المتحدة والمنظمات المعنية بحقوق الانسان مطالبة بادانة واضحة لجريمة المليشيا الحوثية في زراعة الالغام باليمن،وتجريم ومحاسبة المسئولين عنها،والضغط على المليشيا لوقف زراعتها بشكل عشوائي في المناطق المدنية ودعم جهود الحكومة في نزعها وتوعية المدنيين بمخاطرها