الهلال يوسع الفارق في صدارة الدوري برباعية في شباك #الفتح #الهلال_الفتح

الوئام-الرياض-عبد العزيز السديري

استطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من التغلب على ضيفه الفتح بنتيجة 4-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين بملعب جامعة الملك في العاصمة الرياض، حيث استمر الزعيم في صدارة ترتيب الدوري موسعاً الفارق مع وصيفه النصر إلى ست نقاط.

افتتح الضيوف النتيجة عند الدقيقة ’11 عن طريق نقطة الجزاء، قبل أن ينتفض أصحاب الأرض ويسجلو ثلاثة أهداف خلال شوط اللقاء الأول حملت توقيع بافيتمبي غوميز الذي استطاع من تسجيل ثنائية وكارلوس إدواردو.

وواصل أزرق العاصمة تميزه في الشوط الثاني وتمكن من إحراز الهدف الرابع عن طريق نواف العابد عند الدقيقة ’61.

وشهد اللقاء تقديم محترف الهلال الجديد الايطالي سيباستيان جيوفنكو، بالإضافة إلى تواجد الوافد الجديد هتان باهبري في دكة البدلاء، كما يعتبر اللقاء الأول للمدير الفني الجديد زوران ماميتش.