أكثر من 519 ألف معلم ومعلمة حدثوا بياناتهم في خدمات شؤون المعلمين على نظام نور

الوئام-الطائف-عبد الله العازمي

ضمن إجراءات تطويرية تشهدها أعمال تحديث البيانات لشاغلي الوظائف التعليمية ، وطالبي حركة النقل الخارجي المزمع إعلانها في السابع من شهر رجب المقبل هذا العام ، أدرجت الإدارة العامة لشؤون المعلمين بوزارة التعليم خطوات التقديم على حركة النقل الداخلي وذلك بالتزامن مع إجراءات فتح النظام لتحديث البيانات وإدخال الرغبات على حركة النقل الخارجي والتي بدأت يوم الأحد الماضي ‪5/21‬/1440هـ ، وأهابت الوزارة بعموم شاغلي الوظائف التعليمية والراغبين في النقل الداخلي أوالخارجي سرعة إتمام ما تبقى من عمليات التحديث ، واستيفاء إجراءات التقديم و التعديل و الانسحاب قبل إغلاق نظام تحديث البيانات ، وإدخال الرغبات لطالبي وطالبات النقل الداخلي والخارجي بتاريخ 1440/6/2هـ وفق الجدول الزمني الذي أعلن مؤخراً ، مؤكدةً أنه لن ينظر في أي طلبات تعديل على البيانات أياً كان نوعها أو عدول أو انسحاب بعد هذا التاريخ .

وتهدف وزارة التعليم من عمليات التحديث الآلي على بيانات شاغلي الوظائف التعليمية رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم ، والمساعدة لتطوير آليات العمل في حركة النقل الداخلي والخارجي في خطوة ترمي من خلالها الوزارة للحد من المشاكل التي تواجه الميدان فيما يتعلق باحتساب النمو وتحديد الاحتياج المتوقع للعام الدراسي القادم (١٤٤١/١٤٤٠)بشكل دقيق يتناسب مع جميع الأوزان والخطط الدراسية المعمول بها.

وأوضحت وزارة التعليم أن هذه الإجراءات وما يتلوها من عمليات آلية لإدخال البيانات بشكل صحيح سيمنح المتقدمين والمتقدمات فرصاً أكبر لمساعدتهم في تحديد رغباتهم على وجه الدقة ، واتخاذ القرار المناسب ، فضلاً عن تهيئة الميدان منذ وقت مبكر لضمان بداية عام دراسي منتظم قبل إغلاق النظام ، وأن الإدارة العامة لشؤون المعلمين ترحب بجميع المقترحات التي تردها لتطوير وتحسين عمليات تحديث البيانات وحركة النقل.

و كشفت آخر عمليات الرصد الالي للنظام عن ارتفاع وتيرة الحس المعلوماتي لدى معظم المعلمين والمعلمات وقادة وقائدات المدارس إثر تفاعلهم السريع مع تعميم معالي نائب وزير التعليم بطلب تحديث بياناتهم الشهر الفائت ، والتي أسفرت حتى اليوم عن انتهاء 519.356 ألف من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية من تحديث بياناتهم، و طلبات تعديل بيانات جاوزت مليون طلب ما ينبئ بملامسة الخدمات والإجراءات التطويرية المستقبلية لواقع المعلمين والمعلمات للإرتقاء بأدائهم التعليمي والمهني .

وتتولى وكالة الشؤون المدرسية بوزارة التعليم ممثلة باللجنة المركزية التي يشرف عليها وكيل الشؤون المدرسية ويرأسها مدير عام شؤون المعلمين وعضوية عدد من الجهات ذات العلاقة مهام المتابعة والتنسيق والإشراف على عمليات تحديث البيانات لشاغلي الوظائف التعليمية بجهاز الوزارة ، وإدارات التعليم ،وتنفيذ حركة النقل الخارجي ، وإعداد التقارير اللازمة بذلك وفق آلية برنامج التحديث الموحدة و بعيداً عن أي تدخل بشري في إطار توجيهات معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ للاهتمام بشاغلي الوظائف التعليمية ، وتهيئة المناخ الملائم لهم بما يعود بالأثر الإيجابي على نواتج التعلم ، والسعي لتطوير آليات وضوابط حركة النقل الخارجي والدفع بها نحو الشفافية ، وتحقيق أقصى درجات العدالة ، والالتزام بالمواعيد والفترات المحددة .

وفي سياق متصل دعت الإدارة العامة لشؤون المعلمين شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية إلى توخي الدقة في البيانات المدخلة خلال عمليات التحديث ، والمحافظة على كلمات المرور الخاصة بهم في نظام ” نور” .

وتشير المعلومات الأولية في حركة النقل الخارجي إلى تمكين المتقدمين من الاطلاع الكترونياً على مساراتهم في الحركة من حيث أعداد المنقولين على رغباتهم مع كافة عناصر مفاضلتهم وكذلك من يسبقهم في الانتظار .

ووفقاً لقانون حركة النقل الذي تم بناءه على المراحل حسب التخصصات والمؤهلات بما يتناسب مع أولوية المرحلة والاحتياج الفعلي .

تمنح ضوابط الحركة على المراحل الدراسية حسب التفصيل الوارد في التعميم أولوية مفاضلة (أولى) للمرحلة الابتدائية لخريجي كليات المعلمين ، والدبلوم دون الجامعي ، والجامعي الابتدائي في تخصصات ( الدين ، واللغة العربية ، والاجتماعيات ، والرياضيات ، والعلوم والاقتصاد المنزلي ، والتربية الأسرية )، وتمنح أولوية مفاضلة ( أولى ) للمرحلة المتوسطة لخريجي كليات المعلمين تخصص مسار العلوم والرياضيات .

كما تمنح مفاضلة النقل أولوية مفاضلة ( أولى ) في المرحلة الثانوية للجامعيين في التخصصات العلمية ، وأولوية ( أولى) للمرحلة الثانوية فقط في تخصصات الإدارة والمحاسبة والمكتبات وعلم النفس والاجتماع والإرشاد الطلابي .

ونصت الضوابط على منح مفاضلة نفل (أولى) للمرحلتين المتوسطة والثانوية للجامعيين وكليات المعلمين تخصص الحاسب الآلي ، وبقية التخصصات ، وخريجي كليات المعلمين في تخصصات اللغة الإنجليزية ، والقراءات مسار اللغة العربية ، وأولوية (أولى ) على المرحلة الابتدائية فقط للجامعيين تخصص العوق السمعي والبصري والفكري وصعوبات التعلم ، والتوحد .

وذكرت الإدارة العامة لشؤون المعلمين في هذا الصدد أنه تم اضافة عنصر مفاضلة لشاغلي الوظائف التعليمية المبادرين في تنفيذ التكليف لسد العجز الدراسي اعتباراً من حركة العام القادم.

فيما خصصت حركة النقل هذا العام 10 درجات موزونة لمفاضلة الحاصلين على جائزة التميز على مستوى الوزارة للعام الماضي على ألا يكون قد استفاد منها في حركة سابقة ، كما سيمنح درجات للمعلمين الحاصلين على تدريب صيفي وفق ما يرد من المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي .

وحول مفاضلة المتقدمين للرغبة الأولى هذا العام قالت الإدارة إنها ستتم بناء على قانون الحركة وفق تراتبية ( سنة التقديم ، تاريخ المباشرة) وفي حال التشابه بينهما فتتم المفاضلة وفق مجموعة حساب الأوزان ( أيام الغياب من تاريخ 4/5 وحتى ‪4/20 ، والمعدل التراكمي ، وعام التخرج ، ودرجة الأداء الوظيفي للعام السابق ).

وكانت إدارة شؤون المعلمين قد نشرت عبر حسابها على منصة ” تويتر” بأنه تم الانتهاء من رفع بيانات الحاصلين على التدريب الصيفي الواردة من المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي على نظام نور ، وأنه عند وجود أية ملاحظات يمكن التواصل عبر إيميل المركز STRD@t4edu.com

عمليات التطوير والمتابعة المستمرة أسفرت عن إطلاق (مؤشر لحظي) على موقع طلبات النقل الخارجي للمتقدمين والمتقدمات هذا العام والذي يتيح الاطلاع على طلبات الدخول والخروج من قطاع معين ليستفيد منه المتقدم في اتخاذ قراره ، وترتيب رغباته بين وقت وآخر أثناء فترة التسجيل للاطلاع على آخر المتغيرات والمستجدات .

ويتميز المؤشر اللحظي في فترة إدخال الرغبات بالتغير المستمر ، وذلك حسب أعداد طالبي النقل للقطاع والخارجين منه بحيث لا يحدد أفضلية أحد بين تلك الأعداد ، ولا ترتيب المعلمين لأفضلية قطاع بين القطاعات .

ووفقاً للجدول الزمني لحركة النقل فإن موعد

ترتيب الرغبات في القطاعات المنقولين لها خارجياً خلال الفترة من 2-6/ 8 ، واعتماد نتيجة حركة النقل الخارجي سيكون في 7/27 في حين أن الإعلان عن نتيجة حركة النقل الداخلي سيكون في 8/13لتعتمد بعد ذلك نتيجة حركة النقل الداخلي وتوزيع المنقولين خارجياً للقطاع والبدء بإخلاء الطرف والمباشرة في تاريخ 8/25