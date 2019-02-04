سر ظهور القذافي حيا “قبل عدة أيام”

الوئام - متابعات

قبل عدة أيام قال موقع إخباري سنغالي إن الزعيم الليبي معمر القذافي الذي قتل في 2011، شوهد حيا في تشاد وهو يصلي.

لكن الموقع في الحقيقة لم يفعل شيئا سوى أنه نسخ مقالا من موقع آخر ساخر، وأضاف إليه صورة تعود لعام 1991 لتعزيز مزاعمه.

لكن بحثا سريعا على الإنترنت يظهر أن الموقع نسخ هذا المقال من موقع “24 جور” الساخر، الذي يوضح في “شروط الاستخدام” أن “الشخصيات الواردة في المقالات، حتى تلك التي تستند إلى شخصيات حقيقية، هي شخصيات وهمية”.

وقال موقع “أفريسيري” السنغالي: “نظن أن الإعلام الغربي كذب علينا بشأن موت معمر القذافي، لعلها كانت معلومة كاذبة لتدمير البلد”.

وأضاف: “أكد مراسلنا الذي تمكن من إرسال هذه الصورة لنا، أنه شاهد القذافي وهو يصلي في قرية معزولة عدد سكانها أقل من مئة”.

وأرفق الموقع بهذا المقال صورة قال إنها ملتقطة حديثا في قرية في تشاد، لكن بالبحث أيضا في وكالات الأنباء فنجد أن الصورة ترجع إلى العام 1991.