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صور تكشف حقيقة مشاركة ميسي في “الكلاسيكو”

صور تكشف حقيقة مشاركة ميسي في “الكلاسيكو”
weam.co/571601
الوئام - متابعات

يترقب عشاق برشلونة الإسباني الإعلان الرسمي لمشاركة نجم الفريق ليونيل ميسي، في الكلاسيكو المرتقب، أمام ريال مدريد، الأربعاء، لكن يبدو أن الهداف الأرجنتيني سيغيب بشكل “شبه مؤكد” عن المواجهة.

وغاب ميسي المصاب في الفخذ الأيمن، عن التدريبات الجماعية لفريقه برشلونة، الاثنين، قبل يومين من استضافة غريمه التقليدي ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا، حسب صور نشرها النادي الكتالوني.

ورغم أن الإعلان الرسمي عن مدة غياب ميسي لم يصدر بعد، فإن الصور الرسمية كشفت ما كان يخشاه جمهور برشلونة، وهو تخلف “البرغوث” عن التدريبات مع زملائه.

ويعاني الأرجنتيني تقلصا عضليا بحسب الصحف المحلية، تعرض له خلال مباراة فريقه ضد فالنسيا (2-2)، السبت، وشوهد لفترة طويلة خارج الملعب حيث خضع للعلاج، لكنه أكمل المباراة التي سجل فيها هدفي فريقه.

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