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مادورو يحاول نقل أموال طائلة خارج فنزويلا

مادورو يحاول نقل أموال طائلة خارج فنزويلا
weam.co/571602
الوئام - متابعات

قال رئيس المعارضة الفنزويلية خوان جويدو، والمتوافق عليه من قبل الإدارة الأمريكية رئيسا للبلاد، إن منافسه نيكولاس مادورو نقل 1.2 مليار دولار من البلاد إلى أوروغواي.

دعت واشنطن، قبل أيام، الجيش الفنزويلي إلى الانضمام لخوان جوايدو زعيم المعارضة الفنزويلية المعترف به رئيسا للبلاد من قبل الإدارة الأمريكية.

ودعا مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، في وقت سابق، إلى إنهاء نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ملوحا بدعم الولايات المتحدة إلى زعيم المعارضة الفنزويلية في رئاسة البلاد.

وقال بنس إن “الرئيس ترامب والولايات المتحدة يقفان بقوة مع الشعب الفنزويلي في سعيه لاستعادة الحرية من الديكتاتور نيكولاس مادورو”.

واتهم بنس مادورو بـ”تسريع وتيرة تحول (بلاده) من أحد أغنى بلدان النصف الغربي من الكرة الأرضية إلى واحدة من أفقر الدول وأكثرها استبدادا”.

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