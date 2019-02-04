شكوى مصرية بعد “إساءة متعمدة” لمحمد صلاح في قناة تونسية

الوئام - متابعات

عم غضب كبير الأوساط المصرية ومحبي نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بسبب فيديو لممثل كوميدي تونسي، وذلك بسبب إهانات كبيرة في حق اللاعب.

وقالت وسائل إعلام تونسية إن الجمعية المصرية للإعلام الرياضي المرئي والمسموع قدمت شكوى رسمية عاجلة إلى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري في تونس (الهايكا) ضد برنامج “أمور جدية” الذي تبثه قناة الحوار التونسي، بسبب سخريته من نجم ليفربول محمد صلاح.

وقالت الجمعية المصرية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في نص الشكوى التي قدمتها، إن البرنامج المذكور استفز معجبي محمد صلاح وتسبب في استياء وغضب آلاف المصريين والعرب في وسائل التواصل الاجتماعي.

وبناء على الطلب المصري، قال رئيس هيئة الاتصال السمعي والبصري، النوري اللجمي، إن قناة الحوار سيتم عقوبتها على ضوء الشكوي التي تقدمت بها الجمعية المصرية للإعلام الرياضي.

وكان الممثل كريم الغربي ظهر في إحدى فقرات البرنامج مرتديا قميص محمد صلاح وشعرا مستعارا، قائلا “لا أريد حلاقة شعري لأن فيه قمل، ولما أحلق شعري القمل هيموت، وأنا مش عايز أقتل القمل”.

من جانبه، أعرب معد برنامج “أمور جدية ” رفيق بوشناق استغرابه من الهجوم “غير المسبوق” من بعض الإعلاميين المصريين والعرب والنشطاء عبر الشبكات الاجتماعية بسبب مشهد هزلي، رافضا الاعتذار على ما اعتبر إساءة بحق محمد صلاح.