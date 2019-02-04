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التحالف: 163 تصريحا تم منحها خلال 4 أيام لدخول اليمن

التحالف: 163 تصريحا تم منحها خلال 4 أيام لدخول اليمن
weam.co/571607
الوئام-متابعات

أكد المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية باليمن ،تركي المالكي،اليوم، إصدار 163 تصريحا تم منحها خلال 4 أيام لدخول اليمن منها 21 تصريحا لسفن متوجهة الى الموانئ اليمنية
وأوضح أن السفن المتجهة الى ميناء الحديدة تحمل مواد غذائية ومشتقات نفطية
فيما بين المالكي أن ميليشيا الحوثي منعت دخول 4 سفن لميناء الحديدة منذ 13 يوما، وأن ميناء الصليف خال من السفن منذ 17 يوما

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