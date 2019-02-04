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العفو الدولية: الحوثيون يقمعون نشطاء حقوق الإنسان في اليمن

العفو الدولية: الحوثيون يقمعون نشطاء حقوق الإنسان في اليمن
weam.co/571613
الوئام - متابعات

أفاد تقرير لمنظمة العفو الدولية، الإثنين، بأن مليشيا الحوثي تمارس القمع والاضطهاد بحق النشطاء في اليمن، وطالبت بإطلاق سراح الناشطة اليمنية اوفى النعامي فورا دون شروط.

وذكرت المنظمة، في حسابها الرسمي على تويتر، أن “الاعتقال التعسفي الذي تتعرض له المدافعة عن حقوق الإنسان أوفى النعامي منذ أكثر من أسبوع، هو جزء من سياسات ممنهجة يتبعها الحوثيون من التضييق والقمع والاضطهاد الذي يتعرض له النشطاء”.

وكان ما يعرف بجهاز الأمن الوقائي التابع لمليشيا الحوثي اختطف، قبل أيام، مديرة شؤون اليمن بالإنابة في منظمة “سيفروورلد” البريطانية أوفى النعامي، والحسن القوطري، مدير البرامج في المنظمة الدولية ذاتها.

وقامت المليشيا الحوثية بإغلاق مكتب المنظمة بصنعاء عقب اقتحامه ومصادرة أجهزة الكمبيوتر والوثائق.

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