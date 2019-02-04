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في مباراة مثيرة

العميد يعود لـ “نغم الانتصارات” بثنائية في الوحدة #الاتحاد_الوحده

العميد يعود لـ “نغم الانتصارات” بثنائية في الوحدة #الاتحاد_الوحده
weam.co/571616
الوئام-جدة-أحمد الشمراني

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد فوزاً مهماً على مستضيفه نادي الوحده بهدفين نظيفه في اللقاء الذي جمع الفريقين بملعب الشرائع بمدينة مكة المكرمة ،

وكان قد افتتح التسجيل للفريق الاتحادي المدافع مروان داكوستا بضربة راسية استقرت في الشباك الوحداوية عند الدقيقه 22 واستمر الفريق الاتحادي في سيطرته على مجريات الشوط الاول والحفاظ على الهدف الوحيد

وواصل العميد في الشوط الثاني من المباراه افضليته حتى تمكن نجم الفريق فهد المولد من تسجيل هدف المباراة الثاني عند الدقيقه 56 من نقطة الجزاء لتنتهي المباراة بفوز اتحادي وثلاث نقاط ثمينه ترفع رصيده للنقطة 13 في المركز الخامس عشر في سلم ترتيب الدوري .

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