التعليقات: 0

استطلاع رأي عالمي: البريطانيون يرفضون استضافة قطر لمونديال 2022

استطلاع رأي عالمي: البريطانيون يرفضون استضافة قطر لمونديال 2022
weam.co/571627
الوئام - متابعات

كشف استطلاع رأي نشرته مؤسسة “إبسوس” المتخصصة أن غالبية البريطانيين يرفضون إقامة مونديال 2022 في قطر، على خلفية تورط ملف الدوحة في قضايا فساد إلى جانب العديد من الانتهاكات التي كشفتها المنظمات الدولية ووسائل الإعلام.

وأفاد الاستطلاع أن نسبة 51% من المشاركين رفضوا بشكل قاطع أن تحتضن قطر النسخة المقبلة من المونديال، وكشف الاستطلاع عن دعم 58% من البريطانيين المشاركين في الاستفتاء بلادهم لاحتضان نسخة مونديال 2022، وذلك في ظل عدم موافقة 8% فقط لذلك.

وتأتي هذه النتائج في سياق حملة مناهضة لاستضافة قطر للمونديال، بعد الانتقادات اللاذعة التي وجهتها المنظمات الدولية للانتهاكات المتتالية لحقوق العاملين في مشروعات الإنشاء، وكذلك بعد تحقيق نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية، كشف أن العاملين في ملاعب مونديال قطر، يحصلون على أجر زهيد، وسط بيئة مأساوية، ويتواجدون في مخيمات سكنية غير صحية ووسط مكب للنفايات، بالإضافة إلى عدم منح الأجور الشهرية للعديد منهم بجانب معاناتهم من الجوع.

روابط ذات صلة

الفيفا: هناك مفاوضات لاستضافة الكويت لمباريات مونديال 2022

الفيفا: هناك مفاوضات لاستضافة الكويت لمباريات مونديال 2022

مفاجئة جديدة في مونديال 2022.. قطر لن تكون الدولة المستضيفة وحدها !

مفاجئة جديدة في مونديال 2022.. قطر لن تكون الدولة المستضيفة وحدها !

العفو الدولية تحذّر قطر: سنحاسبكم على مايحدث في ملاعب المونديال

العفو الدولية تحذّر قطر: سنحاسبكم على مايحدث في ملاعب المونديال

صنداي تايمز: ضغوط على “الفيفا” للتحقيق في “العمليات السوداء” لقطر بـ”مونديال 2022″

صنداي تايمز: ضغوط على “الفيفا” للتحقيق في “العمليات السوداء” لقطر بـ”مونديال 2022″

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>