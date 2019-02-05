محتفلا بـ “لا تجرح الماء” ودواوين أخرى .. نادي مكة الثقافي الأدبي يكرم الشاعر الكبير أحمد قران الزهراني

الوئام-متابعات

أقام نادي مكة الثقافي الأدبي،حفلا مهيبا لتسليم جائزة النادي في دورتها الخامسة في مجال الشعر للشاعر العربي الكبير الدكتور أحمد قران الزهراني بعد فوزه وتتويجه بها عن دواوينه “لا تجرح الماء و بياض وتفاصيل الفراغ”

وبدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم ثم كلمة رئيس النادي وأمين عام الجائزة أ.د حامد صالح الربيعي بعدها احتفلت أمانة الجائزة بالشاعر العربي الكبير “الزهراني” بعرض فيلم قصير عنه ثم موال لقصيدة اشتهاء من ديوان بياض ثم قراءة لقصائد منتقاة من ديوان “لا تجرح الماء” ثم قصيدة مغناة من ديوان تفاصيل الفراغ تبع ذلك مراسم تسليم الجائزة في مشهد مبدع عبر عن الحدث وإبداع المحتفى به

و ألقى “الزهراني” كلمة تحتفي بالشعر و الإبداع محييا جمهوره و جمهور قصيدته معبرا عن سعادته بالجائزة و فخره بها،وربما عبر عن ذلك كله ماكتبه الزهراني على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: “ستكون ليلة مختلفة في حياتي”

وفي نهاية الحفل سلم رئيس نادي مكة الأدبي وأمين عام الجائزة الأستاذ الدكتور حامد بن صالح الربيعي ميدالية الجائزة ، و وثيقتها ، وشيك بمبلغ مائة ألف ريال للفائز بها الدكتور أحمد قران الزهراني

وأكد الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الاحتفال بالفائز الدكتور أحمد قران الزهراني كان زاخراً بالعديد من الفقرات المنوعة والمستلة من دواوينه ومنها قصيدة ( وصايا ) شدا بها المنشد عمار البطحاني

وكان نادي مكة الثقافي الادبي قد أعلن فوز الشاعر الدكتور أحمد قران الزهراني بجائزه النادي في دورتها الخامسة في مجال الشعر عن دواوينه المقدمة وهي «بياض»، و«لاتجرح الماء»، و«تفاصيل الفراغ».

وكانت أمانة الجائزة قد عقدت اجتماعا لها برئاسة أمين الجائزة رئيس النادي الدكتور حامد الربيعي قررت خلاله الموافقة على تقرير هيئة المحكمين بفوز الشاعر أحمد قران الزهراني بجائزة النادي لهذا