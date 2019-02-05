عاصفة شتوية شديدة تضرب شمال اليابان

طوكيو- الوئام:

ضربت عاصفة شتوية شديدة جزيرة هوكايدو بشمالي اليابان يوم الثلاثاء، وسط تحذير من السلطات بارتفاع أمواج المد واضطرابات مرورية.

ووقعت بعض الحوادث المرورية يوم الاثنين، حيث تسبب نظام الضغط المنخفض في تراكم ثلوج كثيفة و عواصف ثلجية بالجزيرة.

وتسببت العاصفة في تراكم ثلوج بلغ سمكها 35 سنتيمترًا في بلدة هوروكاناي و 28 سنتيمترًا في مدينة بيباي يوم الاثنين.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من أن العاصفة قد تجلب رياحًا تصل سرعتها إلى 126 كيلومترًا في الساعة وأمواج مد يصل ارتفاعها إلى خمسة أمتار حول هوكايدو وشمال شرق اليابان.