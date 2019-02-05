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عبر برنامج الإحلال والتأهيل

تفاصيل الوظائف بالهيئة الملكية في الجبيل

تفاصيل الوظائف بالهيئة الملكية في الجبيل
weam.co/571648
الجبيل- الوئام:

أعلنت الهيئة الملكية في الجبيل عن توفر وظائف إدارية وفنية من خلال برنامج الإحلال والتأهيل لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة . وقالت ان الوظائف المتاحة هي :

فني إلكترونيات – (شركة حلول الطاقة الخليجية): دبلوم هندسة كهربائية وخبرة لا تقل عن 3 سنوات.

موظف مشتريات – (شركة أساس العالمية المحدودة):  ثانوية عامة وخبرة 3 سنوات وإجادة اللغة الإنجليزية وإجادة الحاسب الآلي.

مخطط – (شركة الزامل لخدمات التبريد والتكييف): دبلوم في تخصص التكييف والتبريد ولا يشترط الخبرة.

محاسب – (شركة أساس العالمية المحدودة): بكالوريوس محاسبة  وخبرة لا تقل عن 5 سنوات.

وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي :
https://www.rcj.gov.sa/saudization/Pages/

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