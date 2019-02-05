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فريقي يسير على الطريق الصحيح

«بيليتش» يطمئن جماهير اتحاد جدة على مستقبل الفريق

«بيليتش» يطمئن جماهير اتحاد جدة على مستقبل الفريق
weam.co/571651
جدة- الوئام:

قال المدير الفني لنادي الاتحاد جدة ، سلافين بيليتش، إن فريقه يسير على الطريق الصحيح نحو استعادة الثقة، والتخلص من سلسلة الهزائم التي تعرض لها خلال النصف الأول من الموسم الحالي.

وواصل الاتحاد نتائجه الإيجابية في عام 2019، وحقق فوزاً ثميناً على حساب مضيفه الوحدة بهدفين دون رد، في مباراة جمعت بينهما بالجولة الثامنة عشرة من دوري المحترفين السعودي يوم أمس الاثنين.

وقال بيليتش في تصريحات إن الاتحاد الآن يسير على الطريق الصحيح، لافتاً إلى أن الجهاز الفني واللاعبين يتطلعون لتقديم الأفضل.

وأعرب مدرب الاتحاد عن رضاه التام عن المستوى الذي قدمه لاعبو فريقه في مباراة الأمس وعلى رأسهم فواز القرني، الذي تصدى لركلة جزاء.

وأضاف المدرب الكرواتي: حافظنا على نظافة شباكنا للمباراة الثالثة على التوالي وهو أمر إيجابي للغاية، وبشكل عام سيطرنا على اللقاء بالكامل وحققنا ما كنا نتطلع إليه.

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