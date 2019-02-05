أمير القصيم: الاندماج بين المؤسسات الاقتصادية أصبح توجها عالميا

بريدة- خالد المرشود

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، أن هناك توجه عالمي للكيانات الاقتصادية للاندماج والتحالفات خلال الفترة الأخيرة، لاكتساب قوة اقتصادية لفرص نجاح وأرباح أكثر، فضلًا عن مساهمة مثل هذه العمليات في تعزيز فرص النمو والتوسع الاقتصادي، ولاسيما في ظل التباطؤ الذي تشهده معظم الأسواق في العالم.

وقال: نتطلع إلى اندماج محلات تجارة التمور الصغيرة إلى تحالفات وشركات قوية لينعكس ذلك على منتج متميز وتسويق محترف ينافس الأسواق الإقليمية والعالمية، لافتًا إلى أن السوق بحاجة إلى مثل هذه الاندماجات لتحسين القدرة التنافسية بين الشركات.

وأشار إلى أنه رغم تخصيص بعض البنوك السعودية برامج للمسؤولية الاجتماعية إلا أنها مازالت دون المأمول ولم تقم بدورها بشكل مرضي تجاه المسؤولية الاجتماعية كما يتطلع المسؤولين والمواطنين، والذي يعد من أبرز مظاهر المجتمع المدني المشاركة المجتمعية والاهتمام بالشأن العام، لاسيما في ظل تحقيقها لأرباح طائلة.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الأسبوعية له مع المواطنين، بقصر التوحيد بمدينة بريدة، بعنوان “اندماج الشركات في المملكة .. البنوك انموذجًا”، وبحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، وأصحاب السمو والمعالي والفضيلة ووكلاء الإمارة ومسؤولي القطاعات الحكومية والخاصة ورجال الأعمال وأهالي المنطقة.