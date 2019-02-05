الجيش السوداني: لن نسمح بانزلاق البلاد نحو المجهول

الخرطوم- الوئام:

قال وزير الدفاع السوداني، عوض محمد أحمد بن عوف، مجدداً إن الجيش لن يسمح بإنزلاق البلاد نحو المجهول أو التشظي أو الاختطاف.

وأكد ضرورة إعادة صياغة وتشكيل الكيانات السياسية والحزبية فضلاً عن الحركات المسلحة للمشهد السياسي بذهنية مختلفة عما سبق، لتحقيق الاستقرار في البلاد، وحقن الدماء.

وأضاف في بيان صحافي صادر عن وزارة الدفاع بعد لقاء مع ضباط القوات المسلحة السودانية بالخرطوم أمس الإثنين، إن “الأحداث الأخيرة تتطلب التواصل بين الأجيال، ووضع المعالجات العاجلة لمشاكل الشباب، لما أظهرته التظاهرات من افصام بين الأجيال الشابة، والكبار حتى داخل الأسر”.

وفي سياق متصل، جدد رئيس هيئة أركان الجيش السوداني كمال عبد المعروف التفاف القوات المسلحة حول قيادتها، وتمسكها بواجباتها، فضلاً عن إيمانها بالتداول السلمي للسلطة وحماية الدستور.

وكانت القوات المسلحة السودانية قد أكدت مراراً حرصها على الحفاظ على وحدة البلاد والتفافها حول قيادتها، فيما يشهد السودان منذ 19 من الشهر الماضي، احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية تطورت للمطالبة بتنحي الرئيس السوداني عمر البشير.