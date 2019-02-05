التعليقات: 0

ضرورة إعادة صياغة الكيانات السياسية

الجيش السوداني: لن نسمح بانزلاق البلاد نحو المجهول

الجيش السوداني: لن نسمح بانزلاق البلاد نحو المجهول
weam.co/571674
الخرطوم- الوئام:

قال وزير الدفاع السوداني، عوض محمد أحمد بن عوف، مجدداً إن الجيش لن يسمح بإنزلاق البلاد نحو المجهول أو التشظي أو الاختطاف.

وأكد ضرورة إعادة صياغة وتشكيل الكيانات السياسية والحزبية فضلاً عن الحركات المسلحة للمشهد السياسي بذهنية مختلفة عما سبق، لتحقيق الاستقرار في البلاد، وحقن الدماء.

وأضاف في بيان صحافي صادر عن وزارة الدفاع بعد لقاء مع ضباط القوات المسلحة السودانية بالخرطوم أمس الإثنين، إن “الأحداث الأخيرة تتطلب التواصل بين الأجيال، ووضع المعالجات العاجلة لمشاكل الشباب، لما أظهرته التظاهرات من افصام بين الأجيال الشابة، والكبار حتى داخل الأسر”.

وفي سياق متصل، جدد رئيس هيئة أركان الجيش السوداني كمال عبد المعروف التفاف القوات المسلحة حول قيادتها، وتمسكها بواجباتها، فضلاً عن إيمانها بالتداول السلمي للسلطة وحماية الدستور.

وكانت القوات المسلحة السودانية قد أكدت مراراً حرصها على الحفاظ على وحدة البلاد والتفافها حول قيادتها، فيما يشهد السودان منذ 19 من الشهر الماضي، احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية تطورت للمطالبة بتنحي الرئيس السوداني عمر البشير.

روابط ذات صلة

رئيس وزراء السودان: مطالب المحتجين الاقتصادية مشروعة

رئيس وزراء السودان: مطالب المحتجين الاقتصادية مشروعة

30 قتيلاً في الاحتجاجات العنيفة بالسودان

30 قتيلاً في الاحتجاجات العنيفة بالسودان

الرئيس السوداني يعلن إعادة فتح الحدود مع إريتريا

الرئيس السوداني يعلن إعادة فتح الحدود مع إريتريا

الجيش السوداني: نتمسك بقيادتنا لتفويت الفرصة على العملاء

الجيش السوداني: نتمسك بقيادتنا لتفويت الفرصة على العملاء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>