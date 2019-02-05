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في ضحايا انفجار مركز التسوق بمقديشو

خادم الحرمين وولي العهد يعزّيان رئيس الصومال

خادم الحرمين وولي العهد يعزّيان رئيس الصومال
weam.co/571678
الرياض- الوئام:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس محمد عبدالله فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، إثر الانفجار الذي وقع في مركز للتسوق في العاصمة مقديشو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى: “تلقينا نبأ الانفجار الذي وقع في مركز للتسوق في العاصمة مقديشو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي، لنشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، ونعرب لكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، سائلين الله للمصابين الشفاء العاجل، وأن يجنب بلادكم وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه، إنا لله وإنا إليه راجعون.

من جهة اخرى بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس محمد عبدالله فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، إثر الانفجار الذي وقع في مركز للتسوق في العاصمة مقديشو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال سمو ولي العهد: علمت بنبأ الانفجار الذي وقع في مركز للتسوق في العاصمة مقديشو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أدين هذا العمل الإجرامي الجبان، لأبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيق ولأسر المتوفين أحر التعازي والمواساة، سائلاً المولى القدير أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب”.

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