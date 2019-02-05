الرياض- الوئام:

يبدأ الوحدات الأردني مسيرته اليوم الثلاثاء، حينما يستضيف نظيره الكويت الكويتي عند السابعة مساءً على ستاد الملك عبدالله الثاني في القويسمة.

مشاهدة مباراة الكويت الكويتي والوحدات الأردني بث مباشر بدوري أبطال آسيا

المباراة تقام لحساب المرحلة الأولى من الدور التمهيدي المؤهل للبطولة القارية الأكبر على صعيد الأندية، وفي حال فاز الوحدات بها سينتقل لملاقاة زوباهان الإيراني خارج أرضه في المرحلة الثانية يوم 12 الشهر ذاته.

مشاهدة مباراة الكويت الكويتي والوحدات الأردني بث مباشر بدوري أبطال آسيا

وعند تخطيه له سيواجه خارج القواعد كذلك نظيره الغرافة يوم 19 شباط وبحيث يتأهل بعد ذلك وعند فوزه لدور المجموعات جنباً الى جنب مع الوصل الإماراتي، الزوراء العراقي، والمتأهل من الملحق التأهيلي الرابع سواء استقلال دوشنبه الطاجاكستاني أو أجمك الاوزبكي أو النصر السعودي، وتحديداً ضمن المجموعة الأولى.

مشاهدة مباراة الكويت الكويتي والوحدات الأردني بث مباشر بدوري أبطال آسيا

ويدرك الوحدات، أنه أمام مهمة لن تكون بالسهلة، ولكنه في الوقت ذاته على قناعة بأنها ليست بالمستحيلة وتستحق خوضها على أمل منح الكرة الأردنية فرصة التواجد لأول مرة في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، بعد سلسلة من المحاولات سواء تلك التي خاضها الوحدات نفسه أو غيره الأندية المحلية في مواسم خلت.

مشاهدة مباراة الكويت الكويتي والوحدات الأردني بث مباشر بدوري أبطال آسيا

وقبل المواجهة الأردنية الكويتية وبعيداً عن فقدان الوحدات لأفضلية ملاقاة منافسه بدعم جماهيره، فإن التاريخ يكشف عن كفة متوازنة بين الفريقين.

مشاهدة مباراة الكويت الكويتي والوحدات الأردني بث مباشر بدوري أبطال آسيا

تواجه الطرفان قبل موعد اليوم الثلاثاء في ست مناسبات سابقة، وكانت الغلبة للوحدات في مناسبتين، ومثلهما للفريق الكويتي فيما ظهر التعادل في العدد نفسه من المباريات.

مشاهدة مباراة الكويت الكويتي والوحدات الأردني بث مباشر بدوري أبطال آسيا

هذه الأرقام ورغم انها مجرد أرشيف، ستبقى تعطي مؤشرات متكافئة ولذلك أعد الوحدات العدة في محاولة لكسر هذه الشراكة الرقمية من جهة، وتخطي مرحلة من أصل ثلاث نحو حلم الوصول إلى دور المجموعات.

مشاهدة مباراة الكويت الكويتي والوحدات الأردني بث مباشر بدوري أبطال آسيا

ويعول الوحدات وجهازه الفني بقيادة التونسي قيس اليعقوبي على المرحلة الاعدادية التي سبق والتزم بها طيلة الأسابيع الماضية والتي تخللها العديد من المباريات الودية والمعسكرات التحضيرية، وخصوصاً أنها أتاحت تحضير الفريق فنياً وتكتيكياً وذهنياً، ومنحت اللاعبين سواء المحترفين الجديد أو الشباب المدعم بهم عناصر الخبرة، فرصة الانسجام داخل التوليفة.

مشاهدة مباراة الكويت الكويتي والوحدات الأردني بث مباشر بدوري أبطال آسيا

وتقرر إغلاق التدريبات بناء على طلب المدير الفني قيس اليعقوبي لمنح اللاعبين مزيداً من التركيز وابعادهم عن أي ضغوطات وقدر مدير نشاط كرة القدم زيد ابو حميد الدور الكبير للجماهير الوحداتية في دعم مسيرة فريق كرة القدم، متمنيا أن تتفهم هذا الأمر لما فيه من مصلحة لمنظومة الفريق الأول.

مشاهدة مباراة الكويت الكويتي والوحدات الأردني بث مباشر بدوري أبطال آسيا

إلى ذلك، أجمع عدد كبير من نجوم الوحدات على جاهزية فريقهم ومؤكدين وحزنهم الكبير لغياب الجماهير بسبب العقوبة التي فرضت من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في وقت سابق.

مشاهدة مباراة الكويت الكويتي والوحدات الأردني بث مباشر بدوري أبطال آسيا

وإلى جانب فوزه بلقب بكأس ولي العهد، أعلن نادي الكويت جاهزيته لملاقاة الوحدات وهو ما اكدته تصريحات صحفية سابقه لمدربه محمد عبدالله.

مشاهدة مباراة الكويت الكويتي والوحدات الأردني بث مباشر بدوري أبطال آسيا

إلى ذلك، وصل وفد الفريق الكويتي إلى عمان السبت الماضي، ومن المنتظر أن يجري في عمان اليوم الأحد أول تدريباته، في حين يتوجه يوم غد إلى ستاد الملك عبدالله لخوض تدريبه الأخير والرئيسي.

مشاهدة مباراة الكويت الكويتي والوحدات الأردني بث مباشر بدوري أبطال آسيا

موعد مباراة الكويت الكويتي والوحدات الأردني بدوري أبطال آسيا

البطولة: دوري أبطال اسيا لكرة القدم 2019

المباراة: الوحدات الأردن ضد الكويت – الكويتي

المعلق : حسن العيدروس

الموعد : اليوم الثلاثاء الموافق 5-2-2019 في تمام الساعة السابعة مساءً.

الملعب: ستاد الملك عبدالله الثاني في القويسمة

القنوات الناقلة:

beIN SPORTS HD 1