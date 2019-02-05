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لمعايرة مضخات الوقود

المواصفات: 2019 يشهد توسعاً في العمليات الميدانية

المواصفات: 2019 يشهد توسعاً في العمليات الميدانية
weam.co/571710
الرياض - الوئام:

كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن أن عام 2019م سوف يشهد توسعاً في العمليات المَيدانيّة لأعمال المبادرة الوطنية للمعايرة القانونية “تقييس” حيث من المتوقع أن تشمل الموازين غير التلقائية ومضخّات الوقود. وذلك عقب بدء الإطلاق التجريبي للعمليات المَيدانية للمعايرة القانونية في شهر سبتمبر 2018م بمدينة الرياض؛ مشيرة إلى أنه قد تم التحقق من (79) محطة وقود بإجراء التحقق الدوري على (849) مضخة (هوز)، منها (783) هوز مطابقة بنسبة تساوي 92.2%، وقد تمّ التحقق بعد الصيانة على (14) هوز.

كما تم الإطلاق الرسمي لهذه المبادرة في مدينتي جدة والدمام بتاريخ 01 يناير 2019م، وسوف تليها جميع مناطق المملكة بدايةً من 01 أبريل 2019م. وأشارت هيئة المواصفات إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والمديرية العامة للدفاع المدني فيما يتصل بإجراءات مَنح وتجديد التراخيص لمحطات الوقود.

وأوضحت هيئة المواصفات أن هذه المبادرة تأتي ضمن مبادرات الهيئة ضمن برنامج التحوّل الوطني 2020، مشيرة إلى أنها قامت بمراجعة اللائحة التنفيذية وتحديثِها لتكون أكثر تفصيلاً وتواؤمًا مع المنظمة الدولية للمعايرة القانونية (OIML، حيث تهدف إلى إيضَاحِ الأحكام التفصيلية والتكميلية لنظام القياس والمعايرة نشر لائحة مستقلّة لتكاليف خدمات القياس والمعايرة في نفس تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.

وكشفت هيئة المواصفات عن فتح المجالِ للشركات والمؤسسات من القطاع الخاص الراغبةِ في تقديم خدمات التحقق وإجراء الفحوصات بالتقدم إلى الهيئة ضمن اشتراطات فنية وإدارية. مشيرة إلى أن فريق المعايرة القانونية يقوم بنشاطٍ يوميّ لتوضيح أحكام اللائحة التنفيذية

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