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بطارية جوال متنقلة تتسبب في اشتعال النار داخل شقة سكنية بالطائف

بطارية جوال متنقلة تتسبب في اشتعال النار داخل شقة سكنية بالطائف
weam.co/571712
الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

نجحت فرق الدفاع المدني بالطائف، في إخماد حريق اندلع داخل غرفة بشقة، بسبب انفجار بطارية متنقلة لشحن جوال كانت موصلة بالكهرباء.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف العقيد ناصر بن سلطان الشريف، إنه ورد بلاغ لمركز العمليات الأمنية الموحدة بنشوب حريق في منزل بحي الفيصلية بالطائف وتم انتقال الفرق اللازمة للموقع، واتضح أن الحادث عبارة عن اشتعال النار في غرفة داخل شقة بالدور الأول بعمارة مكونة من ثلاثة طوابق، وتم السيطرة على الحريق من قبل الدفاع المدني، واتضح من خلال المعاينة أن سبب الحريق يعود إلى انفجار بطارية متنقلة لشحن الجوال.

وتهيب الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف، بالإخوة المواطنين والمقيمين عدم استخدام الشواحن والبطاريات والتوصيلات المقلدة ورديئة الصنع متمنين السلامة للجميع.

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