“كلب سالا”.. انتظار طويل لرفيق لن يعود

الوئام - محمد بن نافع:

مازالت الحادثة الحزينة لاختفاء المهاجم الأرجنتيني إيمانويل سالا تواصل تفاصيلها المؤلمة.

الفصل الحزين الآخر لقصة اختفاء اللاعب، نشرته أخته عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي لكلب شقيقها وهو ينتظر وصول صديقه، حين أكدت أن سالا وكلبه تربطهما علاقة صداقة قوية جدا، ولكن يبدو أن انتظار الكلب لصديقه يكون طويلا، وبلا نهاية.

فقد اللاعب في الحادي والعشرين من الشهر الماضي فوق الجزر البريطانية، بعد أن كان يتجه بطائرة خاصة لبدء حياة احترافية جديدة مع نادي كارديف سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.