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تمت متابعة المواقع وضبطها

بلاغ لمواطن يدفع أمانة المدينة لضبط مواقع مخالفة

بلاغ لمواطن يدفع أمانة المدينة لضبط مواقع مخالفة
weam.co/571726
واس - الوئام:

ضبطت الفرق الرقابية التابعة الإدارة العامة والشؤون الرقابية والأسواق لوكالة الخدمات بأمانة منطقة المدينة المنورة , وقوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة المنطقة, أربعة مواقع مخالفة للاشتراطات النظامية ، أحدهم عن طريق بلاغ تقدم به مواطن , حيث تمت متابعة المواقع وضبطها.
وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق بأمانة المدينة محمد الشتاء أن الفرق الرقابية رصدت مواقع تقوم بتخزين مواد غذائية ، وعصائر في بيئة تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية والنظامية, حيث قدرت المضبوطات التي جرى إتلافها أكثر من 450 كليو جراماً.
وفي ذات السياق, ضبطت الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق و الدفاع المدني موقع مخالف يستخدم في تصنيع وتنجيد الأثاث والديكور وجرى تسليم جميع العمالة المخالفة في المواقع الأربعة لوحدة ضبط المخالفات لاستكمال الإجراءات النظامية.
وأكد الشتاء أن الجولات الرقابية مستمرة على فترتين صباحية ومسائية وذلك على مدار أيام الأسبوع لمتابعة المحلات التجارية وتطبيق اللوائح والاشتراطات ، وذلك لإحكام عملية الرقابة الصحية على المنشآت الصحية بالمنطقة من مطاعم ومطابخ ومحلات للوجبات السريعة ومعامل الحلويات.
ودعا المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظة عبر طوارئ الأمانة على الرقم (940) أو عبر حسابات الأمانة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي (AmanaAlmadinah@ ) الخاصة بأمانة منطقة المدينة المنورة أو عبر تطبيق الأمانة في الأجهزة الذكية (Androidو Applestore ).

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