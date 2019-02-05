اختبارات تشخيصية قبلية في إدارات التعليم للاختبارات الدولية ‪TIMSS‬

الطائف- الوئام- عبدالله العازمي

استعدت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، للاختبارات الدولية ‪TIMSS‬ باختبارات تشخيصية “قبلية” طبقت، اليوم الثلاثاء، على مدارس العينة بالطائف والبالغ عددها 13 مدرسة للبنين والبنات في مادتي العلوم والرياضيات، فيما سيعمل فريق مختص بالإدارة على دارسة اختبارات الطلبة وتحليلها ووضع الحلول التصحيحية والعلاجية استعدادا للاختبارات الفعلية والتي ستنطلق في شعبان المقبل.

وتابعت قيادات التعليم بالطائف، أداء الطلبة للاختبارات التشخيصية التي أجريت للطلاب والوقوف على مدى جاهزية المدارس، حيث زار المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، ابتدائية همام بن الحارث، وابتدائية الحارث بن أوس، وهما من مدارس العينة، بحضور مدير إدارة الجودة وقياس الاداء خالد الثبيتي، ومدير مكتب شرق علي الزهراني، ووقفت على سير الاختبار لطلاب الصف الرابع في مادتي العلوم والرياضيات وجاهزية المدارس لهذا النوع من الاختبار.

كما تابع المساعد للشؤون التعليمية للبنين فهاد الذويبي، أداء طلاب الصف الرابع بمدرسة الإمام يعقوب البصري، وابتدائية أجنادين للاختبار التشخيصي لاختبارات الدولية ‪،TIMSS‬ بحضور مدير مكتب التعليم بالحوية ناصر الشهري، والوقوف على مدى جاهزية المدارس للاختبارات الدولية.

كما وقفت المساعدة للشؤون التعليمية بنات مها الزايدي، على الاختبار التشخيصي للطالبات بالمدرسة الـ45 المتوسطة للبنات برفقة مساعدة مدير إدارة الجودة هدى الداموك، حيث اطلعت على أداء الطالبات للاختبار واستعدادات المدرسة لذلك.

وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، ضرورة الاهتمام بالاختبارات الدولية والعمل على تهيئة الطلبة وتدريبهم على ذلك، تحقيقًا لتوجهات وزارة التعليم في العناية والاهتمام بالاختبارات الدولية ‪TIMSS‬ والتي ستقيس الاتجاهات في تحصيل الطلبة في مادتي العلوم والرياضيات ودراسة أوجه الاختلاف والتباين بين النظم التربوية في الدول لتحسين عملية التعليم والتعلم في العالم.

وأهاب “اللهيبي”، بالمعلمين والمعلمات على نشر ثقافة الاختبارات الدولية والتعريف بها وتشجيع الطلبة على ذلك والتي من خلالها يمكن الوصول إلى أهم وأفضل الوسائل المؤدية إلى تعليم أفضل.

وكانت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، بدأت استعداداتها للاختبارات الدولية ‪TIMSS ‬ منذ وقت مبكر بتشكيل اللجان الرئيسية وإعداد الخطط التنفيذية، فيما عملت فرق العمل بإدارة الجودة وقياس الأداء وكذلك بالشؤون التعليمية للبنين والبنات والمكاتب ومدارس العينة على التعريف بالاختبارات الدولية ونشر ثقافتها وعمل التهيئة والاستعداد المناسب لتمثيل المملكة خير تمثيل في هذا الحدث العالمي المهم.