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على ملاعب معهد إعداد القادة

الرياض تستضيف نهائيات أبطال المناطق الخميس المقبل

الرياض تستضيف نهائيات أبطال المناطق الخميس المقبل
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الوئام - متابعات

يقيم الاتحاد السعودي للتنس نهائيات أبطال مناطق المملكة للفردي، يوم الخميس المقبل، بالرياض، حيث ستقام منافسات البطولة لدرجة الشباب والناشئين على ملاعب معهد إعداد القادة بمدينة الرياض ولاعبي الدرجة الأولى على ملاعب مركز التدريب للاتحاد في الملز.

ويشارك في البطولة 82 لاعبا، ويدير المنافسات 18 حكما، برئاسة الحكم العام شارخ الشارخ، كما سيتم إجراء مراسم القرعة في ملاعب معهد إعداد القادة عند الساعة 3:30 عصراً لجميع الدرجات، وأنهت الأمانة العامة للاتحاد السعودي للتنس بالتعاون مع مكتب الهيئة العامة للرياضة بالرياض كافة الترتيبات لانطلاق البطولة.

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