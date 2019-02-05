“الوزراء” يستعرض المشاورات مع ألمانيا، ومكافحة الإرهاب وقضايا محلية

الرياض - الوئام:

نوه مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة اليوم، بانعقاد الجولة الأولى من المشاورات السياسية السعودية الألمانية، والتي استعرضت العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك في محاربة التطرف والإرهاب، وبحث القضايا الإقليمية والدولية.

كما استعرض المجلس نتائج اللقاء التشاوري لوزراء خارجية المملكة والكويت و الإمارات والبحرين ومصر والأردن الذي اختتم أعماله في الأردن، وما جرى خلاله من بحث للتطورات الراهنة في المنطقة وتعزيز التعاون والتنسيق لخدمة القضايا والمصالح العربية.

وناقش مجلس الوزراء عددا من النشاطات والفعاليات الثقافية والتراثية التي أقيمت خلال الأيام الماضية، وشهدت حضوراً وتنافساً كبيراً ومشاركة دولية متنوعة.