في أول يوم لـ”مهرجان الإبل”.. الكشف عن حالة عبث في بعير

الوئام - متابعات

أعلنت اللجنة الطبية في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، في نسخته الالثة، الكشف عن أولى حالات العبث في فئة الفحل، وإنتاجه في لون الشعل التي تم دخولها أول من أمس، وتعد هي الحالة الأولى منذ استقبال دخول المنقيات المشارك.

ومن جانبه، صرح الدكتور عبد الله منصور الحواس، رئيس اللجنة الطبية بالمهرجان، ومدير المستشفى البيطري بجامعة القصيم، عن استعداد اللجنة للكشف عن حالات العبث في الإبل المشاركة بأحدث الأجهزة المتخصصة والمتطورة، في الكشف الدقيق لأي تغيرات غير طبيعية ظاهرية أو نسيجية في جسم الحيوان.

مضيفا أن اللجنة تضم فريقا من الإخصائيين والاستشاريين في الأقسام الطبية المختلفة، قد تم تدريب تلك الكوادر داخل وخارج المملكة، للحيلولة دون حدوث حالات الغش والعبث في الإبل المشاركة، وترسيخا لمبدأ العدالة بين المشاركين.