“صحة الشورى” تناقش تعديل نظام “التخصصات الصحية”

الرياض - الوئام:

ناقشت اللجنة الصحية بمجلس الشورى، برئاسة الدكتور عبدالإله ساعاتي، وحضور أعضاء اللجنة، الاقتراح الخاص بتعديل نظام “الهيئة السعودية للتخصصات الصحية” بمشاركة عدد من مسؤولي وزارة الصحة، ووزارة التعليم، والخدمات الطبية بوزارة الدفاع، والشؤون الصحية بالحرس الوطني، واللجنة الطبية بمجلس الغرف السعودية، وعدد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص ذات العلاقة.

وأكد ساعاتي على أهمية استجلاء آراء مسؤولي الجهات الحكومية والخاصة أثناء دراسة الأنظمة والتقارير، بما ينعكس على جودة مخرجات اللجان والقرارات التي يتخذها المجلس بعد مناقشتها.

ونوه رئيس اللجنة الصحية بمجلس الشورى بدور هيئة التخصصات الصحية في إعداد برامج التأهيل والتدريب الصحي، ومساهمتها الفاعلة في فحص ومنح الشهادات المهنية الصحية وفق أعلى المعايير الفنية، موضحاً الحاجة لمراجعة نظام الهيئة وتعديله ليتوافق مع الحراك التنموي الكبير الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات، وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030 .

وجرى خلال الاجتماع تبادل عدد من الآراء والملاحظات حول الاقتراح تمهيداً لرفع تقرير بشأنه إلى المجلس لمناقشته والتصويت عليه .

شارك في الاجتماع المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بالحرس الوطني الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي، ورئيس لجنة عمداء كليات الطب بالمملكة الدكتور محمود بن شاهين الأحول، والدكتور تركي بن مصلح العنزي من اللجنة الطبية بمجلس الغرف السعودية، والمدير المساعد للشؤون الأكاديمية بالخدمات الطبية بوزارة الدفاع العميد مشرف بن علي العمري، ومديرة إدارة الدراسات الطبية بالخدمات الطبية بوزارة الدفاع الدكتورة فاطمة بن سليمان الصبحي، ومدير قسم الطب التأهيلي بمدينة الأمير سلطان العسكرية بالرياض الطبيب الاستشاري الدكتور ماهر بن سعد الجديد، وقائد برنامج الحوكمة بوزارة الصحة الدكتور طلال بن عبدالرحمن التويجري، ومدير التشريعات والأنظمة بوزارة الصحة منصور بن تركي الهجلة، ومدير إدارة التشريعات الصحية بالمجلس الصحي الدكتور سعد بن عقيل الغامدي.