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وإغلاق مستودع

ضبط عمالة مخالفة بحوش لغسل الملابس في مكة

ضبط عمالة مخالفة بحوش لغسل الملابس في مكة
weam.co/571747
مكة - الوئام - حجب العصيمي:

تمكنت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة ببلدية جنوب مكة الفرعية، من ضبط مستودع عشوائي للمواد الغذائية في منطقة الحسينية يفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية.

واتخذت الأمانة كافة الإجراءات اللازمة، وتم إخلاء الموقع بالكامل، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على مالك المستودع العشوائي.

من جهة أخرى، تواصل بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة جولاتها الرقابية على أماكن المستودعات العشوائية ضمن نطاق البلدية، إذ تمكنت من ضبط حوش شعبي يتم بداخله غسل الملابس وشراشف وبطانيات الفنادق بكميات كبيرة وبصورة عشوائية غير آمنة، وتم اتخاذ اللازم وإخلاء الموقع.

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