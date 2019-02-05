النفط يتراجع بفعل بيانات أمريكية

الوئام - وكالات

هبطت أسعار النفط، اليوم، بعد يوم واحد من نشر بيانات أظهرت انخفاضا في طلبيات المصانع الأمريكية، وهو ما دفع الخامين القياسيين للتراجع من مستويات مرتفعة هذا العام.

ورغم الهبوط، يتوقع المستثمرون أن تتلقى أسعار النفط دعما من العقوبات الأمريكية على فنزويلا، وخفض الإنتاج الذي تقوده منظمة أوبك لتبديد تخمة في المعروض هذا العام.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف 17 سنتا بما يعادل 0.31% إلى 54.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 1215 بتوقيت جرينتش، بعدما لامست أعلى مستوياتها فيما يزيد على عامين عند 55.75 دولار في الجلسة السابقة.

وتراجعت عقود خام القياس العالمي برنت 24 سنتا أو 0.38% إلى 62.27 دولار للبرميل، بعدما صعدت إلى 63.63 دولار.

وانخفضت أحجام التعاملات في أجزاء من شرق آسيا نظرا لعطلة العام القمري الجديد.

وقال خبراء يوم الجمعة بعد فحص التفاصيل التي نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية عن العقوبات المفروضة على فنزويلا إنها ستقلص إلى حد كبير المعاملات النفطية بين كراكاس ودول أخرى وإنها مماثلة لتلك التي فُرضت على إيران العام الماضي.