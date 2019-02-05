مصادرة ٧٨ طنا من الحطب والفحم المحلي في منطقة مكة المكرمة

الطائف - الوئام - عبدالله العازمي:

صادر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، خلال الفترة الماضية، كميات من الحطب المحلي، أثناء الجولات الميدانية، التي قامت بها مكاتب الوزارة في المنطقة، وذلك ضمن جهود الوزارة وأنظمتها الرامية للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

وأوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن مجموع الكميات المضبوطة والمصادرة بلغت حوالي ٧٨.٢٥ طناً.

وهي كالتالي في محافظة جدة عدد المركبات المخالفة ٨ وكمية الحطب٢٢ طن وفي العاصمة المقدسة مركبة واحدة مخالفة بحمولة طن وفي محافظة الجموم ٤ مركبات بحمولة ٧.٥ طن وفي محافظة خليص مركبتين بحمولة طن وفي محافظة الخرمة ٣ مركبات بحمولة ٥ طن وفي محافظة العرضيات مركبة بحمولة ١٢ طن وفي محافظة القنفذة مركبتين مخالفة بحمولة ٩ طن وفي محافظة اضم ثلاث مركبات بحمولة ٢.٢٥ طن وفي محافظة الطائف ٨ مركبات بحمولة ١٠ طن .

وأشار الجار الله إلى أن هذا البيان عن عدد كميات الحطب المصادرة بالطن والمركبات المقبوض عليها من تاريخ ١٤ جماد الأولى وحتى ٢٦ جماد الأول مؤكداً على أن قطع الأشجار يعتبر مخالفاً لأنظمة المراعي والغابات التي تحظر الاحتطاب منها وقطعها.

وأضاف الجار الله أن الكمية المضبوطه دليل على ضعف الوعي البيئي لافراد المجتمع في تدمير الغطاء النباتي واجتثاث الاشجار البريه في المنطقة .

مشدداً على دور ومسؤولية المجتمع عن تدهور الموارد الطبيعية والبيئية والغطاء النباتي, مؤكداً أهمية تكامل جهود الجميع للمشاركة في الحد من ممارسات الاحتطاب غير المشروع وتظافر جهود المواطن والمسؤول ورجل الأمن والمعلم والإعلامي للمحافظة على هذه الثروة.