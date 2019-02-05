مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز تنجح في منع انتحار سيدة زائرة دون إصابات

الرياض - الوئام

نجحت منظومة الأمن والسلامة بمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز من إحباط محاولة انتحار سيدة في منطقة الاستقبال الرئيسية للمستشفى، وتمت السيطرة عليها دون أية تأثيرات سلبية على سلامتها ولله الحمد .

وأوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض أن فرق الأمن والسلامة التابعة لمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز سمعت صوت استغاثة في المستشفى، الأمر الذي جعلها تحشد جميع قواها البشرية والآلية في موقع تواجد السيدة لتطبيق الإجراءات المتبعة في الإنقاذ والسلامة، وتمكنت الفرق من إنقاذ السيدة دون أي اضرار صحية لها، أو مادية في موقع الحادثة.

وأفادت صحة الرياض بأنه تم التعامل مع الحالة وفق الأنظمة المتبعة في هذا الشأن حيث تبين أن السيدة تعاني اضطراب نفسي وتم تلقيها العناية الطبية التخصصية وتحويل الأمر لجهة الاختصاص لإكمال الإجراءات اللازمة.

وأشادت صحة الرياض بكفاءة الكادر البشري لمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز، وقدرته على التعامل مع الحادثة في ظرف زمني وجيز دون الاضطرار لأية تدخلات خارجية، أو مخاطر كبرى، مشيرة إلى أن الجاهزية والاستعداد الدائم هما بفضل الله اللذان مكنا فرق السلامة من إنجاح مهامها الإنقاذية والسيطرة على الموقف في قت زمني قصير.