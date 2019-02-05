وزير الخارجية الألماني يحذر من “ضبابية الرؤية” بعد الانسحاب الأمريكي من سوريا

الوئام - وكالات

حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، من أن يستعيد تنظيم داعش قوته مجدداً في ظل إعلان سحب الجنود الأمريكيين من سوريا.

وقال ماس، قبل انطلاقه إلى واشنطن للمشاركة في مؤتمر لمكافحة داعش، اليوم: “ليس لدينا حتى الآن وضوح في سوريا بشأن الطريقة التي يمكن من خلالها تجنب حدوث فراغ بعد انسحاب القوات الأمريكية المعلن عنه، كي لا يمكن لنزاعات قديمة أن تتصاعد مجدداً ولتنظيم داعش أن يجد لنفسه مؤطئ قدم من جديد”.

وأعرب الوزير الألماني عن أمله في تلقي مزيد من المعلومات عن ذلك خلال مباحثاته في واشنطن، وحذر من أن الخطر الصادر من تنظيم داعش في سوريا والعراق “لم يتم تجاوزه إلى حد بعيد”.

يشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، دعا نظرائه بالتحالف الدولي لمكافحة داعش لإجراء مباحثات في واشنطن، غداً الأربعاء.

وحذر تقرير صادر عن المفتش العام في وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” من أن تنظيم داعش يواصل جذب العشرات من المقاتلين الأجانب إلى سورية والعراق كل شهر، كما يحصل على تبرعات خارجية مستمرة.

وقال التقرير، إن “تنظيم داعش يقوم بتجديد المهام الرئيسية والقدرات بشكل أسرع في العراق مقارنة بسوريا”، وحذر من “احتمالية أن ينشط التنظيم مجدداً في غضون ستة أشهر إلى 12 شهراً حال عدم وجود الضغط المناسب، وحذر أيضاً من إمكانية أن يستعيد التنظيم جزءاً من الأراضي التي فقدها”.