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جوار سوق جوري مول

القبض على 4 مواطنين تحرشوا بمجموعة من الفتيات في الطائف

القبض على 4 مواطنين تحرشوا بمجموعة من الفتيات في الطائف
weam.co/571809
الوئام-مكة

ألقت شرطة الطائف،اليوم،القبض على 4 مواطنين في العقد الثالث من العمر بعد ثبوت تورطهم في حادثة تحرش بمجموعة من الفتيات جوار سوق جوري مول

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه عند الساعة ٣:١٥ من ظهر يوم امس الاثنين الموافق ١٤٤٠/٥/٢٩هـ تعرضت مجموعه من الفتيات للتحرش من قبل مجموعه من الاشخاص بجوار سوق جوري مول بمحافظة الطائف ، وبمتابعة الجريمة والبحث والاستدلال عن مرتكبيها ، تم تحديد هويتهم والقبض عليهم ، وهم 4 سعوديين في العقد الثالث من العمر ،و جرى إيقافهم ومباشرة الإجراءات النظاميه .
وتؤكد شرطة منطقة مكة المكرمة حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها .

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