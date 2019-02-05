الأرصاد تحذر من تقلبات جوية على هذه المناطق خلال الأيام المقبلة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إنذارات مبكرة عدة، اليوم، جاء فيها تحذيرات من رياح مثيرة للأتربة والغبار خاصة خلال النهار، وارتفاع للأمواج على السواحل، وكذا انخفاض في درجات الحرارة، تشمل يومي الثلاثاء والأربعاء إلى الاثنين المقبل من الشهر الجاري.

وتهب الرياح المحملة بالأتربة على منطقة الحدود الشمالية: عرعر، ورفحاء، وطريف، ومنطقة الجوف: سكاكا، والقريات، وطبرجل، وكذلك منطقة تبوك: تيماء، والوجه، وأملج، وضبا، وحقل، ومنطقة حائل: الغزالة، والحائط، وبقعاء، ومنطقة المدينة المنورة: ينبع، والعلا، وبدر، والرايس، والعيص، وخيبر، ووادي الفرع، وذلك من يوم الأربعاء إلى الجمعة.

وأشار التقرير إلى تأثر منطقة مكة المكرمة: تربة، ورنية، والخرمة، وجدة، وذهبان، ورابغ، وخليص، والكامل، وبحرة خاصة يوم الجمعة، ومنطقة القصيم: بريدة، وعنيزة، والمذنب، والبكيرية، والبدائع، من الخميس إلى السبت، ومنطقة الرياض: الخرج، والمجمعة، وشقراء، والزلفي، والقويعية، والدوادمي، عفيف، من الخميس إلى السبت، والمنطقة الشرقية: حفر الباطن، والقيصومة، والنعيرية، والدمام، والجبيل، والخفجي، والظهران، والأحساء، ومنطقة نجران وشرورة، وذلك يومي الخميس إلى السبت.

وأضافت الهيئة أنه من المتوقع أن تشهد معظم مناطق المملكة هطول أمطار خفيفة على عرعر، وطريف، من مساء يوم الأربعاء إلى السبت، والقريات، وطبرجل من يوم الأربعاء إلى الجمعة، وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على تبوك ومحافظاتها في ذات التوقيت، وكذلك على منطقة المدينة المنورة يومي الجمعة والسبت، وهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة مكة المكرمة وأجزاء من محافظاتها يومي الجمعة والسبت، ومن متوسطة إلى غزيرة على بريدة، وعنيزة، الرس، والمذنب، والبكيرية، والبدائع من يوم الجمعة إلى الأحد. وكشفت عن توقعات بهطول أمطار متوسطة على منطقة الرياض وأجزاء من المحافظات التابعة لها من يوم السبت إلى الاثنين، وانتهاءً بالدمام ومحافظاتها من يوم الجمعة إلى الاثنين.