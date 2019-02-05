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قادما من صنعاء

الرئيس الجديد للجنة إعادة الانتشار يصل الحديدة

الرئيس الجديد للجنة إعادة الانتشار يصل الحديدة
weam.co/571818
الوئام-متابعات

وصل الرئيس الجديد للجنة إعادة الانتشار في اليمن، الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، إلى سفينة قبالة سواحل محافظة الحديدة غربي البلاد، في إطار المساعي الرامية إلى إنقاذ اتفاق السويد من الفشل، بسبب الانتهاكات الحوثية المتكررة.

ووصل لوليسغارد، الذي تولى مهامه أخيرا، إلى سفينة (فوس أبولو) في البحر الأحمر قادما من صنعاء.

وجاء اختيار السفينة في عرض موقعا لاجتماعات اللجنة، بناء على قرار رئيس اللجنة السابق، باتريك كاميرت، الذي ضاق ذرعا بانتهاكات الحوثيين.

وقالت مصادر في اللجنة الثلاثية المعنية بمراقبة وقف إطلاق النار وتنفيد اتفاق السويد بشأن الحديدة، إن لوليسغارد سيبدأ بعقد اجتماع مسائي للجنة، بحضور ممثلين عن الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي لانقلابية، وبحضور كاميرت أيضا.

وكان لوليسغارد، الذي يقود فريقا من المراقبين، يضم 75 شخصا، قد وصل في وقت سابق إلى صنعاء، بعدما أجرى محادثات مع ممثلي الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة، عدن.

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