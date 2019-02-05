رئيس وزراء جمهورية ألبانيا يصل الرياض

وصل دولة رئيس الوزراء بجمهورية ألبانيا إيدي راما مساء اليوم الرياض في زيارة للمملكة.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الوزير المرافق .

كما كان في استقباله معالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبد العزيز الفارس ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألبانيا عبدالمؤمن محمد شرف ، ومندوب عن المراسم الملكية .