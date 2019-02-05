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الانضباط تعاقب 4 لاعبين في أندية مختلفة بالإيقاف من مباراة إلى 5 مباريات

الانضباط تعاقب 4 لاعبين في أندية مختلفة بالإيقاف من مباراة إلى 5 مباريات
weam.co/571843

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم 4 قرارات على النحو التالي:

– إيقاف لاعب نادي #الفيحاء دانيلو مورينو أسبريلا مباراة واحدة، وإلزامه بدفع مبلغ وقدره (10,000) ريال، لإسائته لأحد جامعي الكرات في نهاية المباراة.
– إيقاف لاعب نادي #أحد محمد مجرشي ثلاث مباريات، وإلزامه بدفع مبلغ وقدره (20,000) ريال، لإصابته لاعبا منافسا في منطقة حساسة دون كرة.
– إيقاف لاعب نادي #الاتفاق برايان أليمان خمس مباريات، وإلزامه بدفع مبلغ وقدره (20,000) ريال، لإصابته لاعبا منافسا في منطقة حساسة دون كرة.
– إيقاف لاعب نادي #النصر سلطان الغنام مباراتين رسميتين، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (20,000) ريال، لدعسه على قدم لاعب على الارض دون وجود – كرة بينهما.

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