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وفاة مواطن في حريق شقة بالمدينة المنورة

وفاة مواطن في حريق شقة بالمدينة المنورة
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المدينة المنورة- الوئام- عبد الله العازمي:

باشر جهاز الدفاع المدني في المدينة المنورة، حادث حريق عند الساعة  ١٥:٤٩ من عصر اليوم ، في منزل بالحرة الغربية.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد مبارك الجهني، إنه تم توجيه فرق الدفاع المدني  للموقع وعند الوصول اتضح أنه حريق في شقه بالدور الثاني من عمارة مكونه من 3 أدوار تم ‏مباشرة الحريق والسيطرة عليه وإخماده من قبل الفرق ونتيجة للدخان  تم نقل حالة إغماء لمواطن لمستشفى الملك فهد ‏وبعد وصولها وإجراء الفحص الطبي عليها تبين وفاتها.

وأضاف: “تم تسليم الحادث لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية”.

 

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