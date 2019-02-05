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أصيبت الأم وطفل ثالث

مصرع طفلين في حريق مروع بالمدينة المنورة

مصرع طفلين في حريق مروع بالمدينة المنورة
weam.co/571850
المدينة المنورة- الوئام- عبد الله العازمي:

لقي طفلان مصرعهما، اليوم، وأصيبت امرأة وطفل في حريق بالمدينة المنورة.

وباشر جهاز الدفاع المدني في المدينة المنورة حادث الحريق عند الساعة ١٨:٣٠ من مساء اليوم، بأرض الكردي.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد مبارك الجهنيت إنه تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع حيث اتضح أن الحريق في غرفة بشقة بالدور الأرضي لمبنى مكون من دورين وتم إنقاذ امرأة وطفل من قبل فرق الدفاع المدني حيث تم إسعافهما عن طريق الهلال الأحمر ووفاة طفلين نتيجة الحريق وتمت السيطرة على الحادث وإخماده.

وتشير المعلومات الاولية إلى أن سبب الحادث مصدر حراري خارجي وعبث اطفال،  سلم الموقع لجهة الاختصاص لاستكمال الاجراءات النظامية.

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