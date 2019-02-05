نجم مانشستر سيتي يتحدى ليفربول: 120 ساعة تحسم صراع اللقب

الوئام - متابعات

قال برناردو سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي إن فوز فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ” مربوط بكيفية التعامل مع الأيام الخمسة المقبلة، حيث سيواجه “السيتزنز” إيفرتون وتشلسي.

ويملك مان سيتي 59 نقطة من 25 مباراة، ويتأخر بثلاث نقاط عن ليفربول المتصدر الذي تعادل 1-1 مع وست هام يونايتد الاثنين الماضي، وأكد سيلفا أن فريقه سيكون في حاجة إلى الفوز على إيفرتون في مباراة الأربعاء.

وفي حال فوز فريق المدرب غوارديولا بملعب “جويسون بارك”، فإنه سيتصدر الدوري لأول مرة منذ ديسمبر ، وقبل أن يواجه تشلسي رابع الترتيب الأحد المقبل.

وقال سيلفا للصحفيين “سنخوض مباراتين صعبتين أمام إيفرتون وتشلسي ونريد الفوز بهما. إذا لم نحقق الفوز ستصبح الأمور صعبة في المنافسة على لقب الدوري”.

وكان مانشستر سيتي قد فاز الأحد 3-1 على أرسنال، ليتعافى سريعا من السقوط المفاجئ أمام نيوكاسل يونايتد في الجولة السابقة، لكن سيلفا يعتقد أنه لا يزال بوسع فريقه التطور.

ونقلت رويترز عن الدولي البرتغالي: “نحن نعرف أنه ينبغي أن نتطور.. أحيانا لا نلعب بالشكل المميز الذي نريده. يجب أن نتطور في هذا الأمر ونتعرف على الأخطاء التي نرتكبها”.

وأوضح أن “الأجواء بين اللاعبين رائعة والجميع يحاولون مساعدة بعضهم البعض.. لذا نريد أن نصبح أفضل كلاعبين وكفريق ونحاول الفوز ببعض الألقاب في نهاية الموسم”.