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وتعلن عن أجهزتها

“إنرجايزر” ترعب سوق الهواتف الذكية ببطارية عملاقة

“إنرجايزر” ترعب سوق الهواتف الذكية ببطارية عملاقة
weam.co/571855
الوئام-متابعات

أعلنت شركة “إنرجايزر”، المعروفة بإنتاج البطاريات، عزمها إطلاق هاتف ذكي ببطارية “خارقة” تحمل ميزة تفتقر إليها الهواتف الذكية الموجودة في السوق، بالإضافة إلى شاشة قابلة للطي.

وسيحتوي هاتف إنرجايزر الجديد على بطارية ضخمة بسعة 18 ألف ميللي أمبير/الساعة، الأمر الذي من شأنه أن يشكل حلا جوهريا لمشكلة يعاني منها كثيرون من مستخدمي الهواتف الذكية.

وأظهرت التسريبات أن الشركة ستعلن إطلاق أكثر من هاتف خلال مؤتمر الهواتف الذكية العالمي الذي سيقام في برشلونة هذا العام، من بينها هاتف “باور ماكس”، و”ألتيميت”، و”إنيرجي” و”هارد كيس”.

وأشارت التسريبات إلى أن هاتف “باور ماكس” سيحتوي على بطارية سعتها 18 ألف ميللي أمبير/الساعة، وهي أكبر بطارية على الإطلاق لهاتف ذكي على مستوى العالم.

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