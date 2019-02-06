الرياض- الوئام:

يفتح ملعب الأمير فيصل بن فهد أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين النصر والقادسية، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 6 فبراير 2019، الموافق 1 جمادى الآخرة 1440 هجريًا في إطار منافسات الجولة الـ19 من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19.

مشاهدة مباراة النصر والقادسية بث مباشر في الدوري السعودي

تلقى العالمي الخسارة الثالثة له هذا الموسم على يد فريق التعاون بثلاثة مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي للمحترفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الاثنين الماضي على ملعب بريدة.

مشاهدة مباراة النصر والقادسية بث مباشر في الدوري السعودي

وبهذه الخسارة تجمد رصيد الفريق عند النقطة 37 وبفارق ثلاث نقاط فقط عن الهلال المتصدر حاليًا جدول الترتيب والذي تبقى له مباراة أمام الفتح في نفس الجولة.

مشاهدة مباراة النصر والقادسية بث مباشر في الدوري السعودي

فبعد أن خاض الفريق 18 مباراة في الدوري، حقق الفوز 11، وتعادل في أربع وتلقى ثلاث هزائم.

مشاهدة مباراة النصر والقادسية بث مباشر في الدوري السعودي

يقدم القادسية موسمًا غير مقنع حتى الآن في الدوري السعودي، ويحتل الفريق حاليًا المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة خلف الفيصلي الذي يحتل المركز الثامن.

مشاهدة مباراة النصر والقادسية بث مباشر في الدوري السعودي

وكانت آخر مباريات الفريق في الدوري الفيحاء وحققوا الفوز في هذا اللقاء بهدفين دون رد، فحتى الآن خاض الفريق 18 مباراة، حقق الفوز في سبع مباريات وتعادل في إثنين وخسر في تسع مواجهات.

مشاهدة مباراة النصر والقادسية بث مباشر في الدوري السعودي

لن يفتقد العالمي أي لاعب بداعي الإصابة أو الإيقاف في هذا اللقاء، وسيكون الفريق كامل العدد في المباراة أمام القادسية.

مشاهدة مباراة النصر والقادسية بث مباشر في الدوري السعودي

لن يغير المدرب روي فيتوريا طريقته المعتاد عليها منذ توليه المهمة، وسيدفع براموس وأوفيني في مركز قلب الدفاع، بينما سيعتمد على عبد الرزاق حمد الله في خط الهجوم، وخلفه الثلاثي أحمد موسي، يحيى الشهري، نور الدين أمرابط.

مشاهدة مباراة النصر والقادسية بث مباشر في الدوري السعودي

لن يغيب عن القادسية أي لاعب للإصابة أو الإيقاف في المباراة ضد النصر، وستكون جميع الأوراق متاحة أمام المدرب إيفايلو بيتيفا لخوض هذا اللقاء الصعب.

مشاهدة مباراة النصر والقادسية بث مباشر في الدوري السعودي

سيبدأ المدرب البلغاري بنفس الطريقة الذي اعتاد عليها مع الفريق في الدوري السعودي، وسيدفع بالثنائي ويليامز، فواز فلاتة في قلب الدفاع، وسيتولى قيادة خط هجوم الفريق جورجي سيلفا ومن خلفه الثنائي بيسمارك، إيلتون جوزيه.

مشاهدة مباراة النصر والقادسية بث مباشر في الدوري السعودي

موعد مباراة النصر ضد القادسية والقنوات الناقلة

البطولة: الدوري السعودي للمحترفين 2018-19

المباراة: النصر ضد القادسية

الملعب: ملعب الأمير فيصل بن فهد

الموعد: الأربعاء 6 فبراير 2019،1 جمادى الآخرة 1440 هجريًا في تمام الساعة الثامنة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة:

KSA SPORT