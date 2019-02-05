الجيش اليمني: انتصارات متتالية وتقدم جديد بين صعدة وحجة

الوئام - متابعات

أحرز الجيش اليمني، الثلاثاء، تقدما جديدا في جبهة “المزرق” الواقعة بين محافظتي حجة وصعدة، شمالي البلاد.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع اليمنية، عن قائد لواء العاصفة العميد محمد العجابي، بأن قواته حررت تلة “المحبس اليمنية” المطلة على الخط الفرعي المؤدي إلى مديرية حرض بمحافظة حجة والواقعة شمالي غرب صعدة.

وأوضح أن وحدات الجيش الوطني واصلت تقدمها في المناطق المحيطة بها بعد معارك عنيفة خلفت العشرات قتلى وجرحى بصفوف المليشيات الانقلابية المدعومة من إيران.

ولفت العجابي إلى أن قواته ستواصل التقدم في جبهة المزرق الاستراتيجية الرابطة بين صعدة وحجة، لتطويق عناصر الانقلاب في حرض، وكذا فتح جبهة جديدة تتوغل في الجهة الشمالية الغربية لمعقل الانقلاب بصعدة.