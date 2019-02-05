أول رد من العراق على تصريحات ترامب بشأن “القواعد العسكرية”

الوئام - متابعات

قال رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، الثلاثاء، إن بغداد ترفض “استخدام أراضيها من قبل أي دولة أخرى”، في رد ضمني على تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بشأن القواعد الأميركية في العراق.

وكان ترامب قد صرح في وقت سابق لشبكة “سي بي إس” الأمريكية بأنه “يعتزم الإبقاء على قاعدة عسكرية أميركية في العراق تشارك في الحرب على داعش، بغية مراقبة أنشطة النظام الإيراني، الذي يشكل مشكلة حقيقية”.

وسارع الرئيس العراقي، برهم صالح، إلى الرد على ترامب، قائلا إنه “لم يطلب إذنا”.

وخلال منتدى عقد في بغداد، قال صالح إن القوات الأميركية في بلاده موجودة “بموجب اتفاق بين البلدين، ولها مهمة محددة هي مكافحة الإرهاب وأنه يتعين عليها الالتزام بها”.

ونفى عبد المهدي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي وجود قواعد عسكرية أمريكية في العراق، معتبرا أن الأمر يقتصر على مدربين عسكريين في إطار التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي.

وقال: “أختلف مع الجانب الأمريكي بشأن التصريحات الأخيرة، ونحن نرفض هذا المفهوم”، مشددا على “رفض استخدام العراق من قبل أي دولة ضد دولة أخرى”.

وتابع: “لا يجب أن يكون العراق طرفا في أي معركة بين دولتين”.