الدوحة تواصل الاستدانة بإصدار سندات جديدة بقيمة 250 مليون دولار

الوئام - متابعات

أعلن الرئيس التنفيذي للبنك التجاري القطري، الثلاثاء، إنه سيتم إصدار سندات مقومة بالدولار الأسترالي بما يتراوح بين 200 و250 مليون دولار خلال الأشهر القليلة المقبلة، في خطوة تواصل بها بنوك قطر تعويض نقص السيولة عبر بوابة الاقتراض بعد تراجع مؤشرات الاقتصاد.

وقال جوزيف أبراهام، وفقا لرويترز، إن البنك سيصدر السندات المسماة بسندات “الكنغر” في نهاية الربع الأول أو في الربع الثاني.

وفي مقابلة مع رويترز أواخر العام الماضي، قال أبراهام إن البنك قد يجمع ديونا بما يصل إلى مليار دولار أمريكي هذا العام من خلال اللجوء لعدد من أدوات الدين المختلفة لتنويع مصادر التمويل.

وقال مصرف قطر المركزي في بيان رسمي له، الثلاثاء، إنه أصدر نيابة عن الحكومة القطرية أذونات خزانة بقيمة 6 ملايين ريال (165 مليون دولار).

وخلال وقت سابق الشهر الماضي، أعلن مصرف قطر المركزي في بيان له ارتفاع الدين الخارجي لقطر خلال 2018 بنسبة 37% على أساس سنوي.

وبلغ إجمالي الدين الخارجي القطري نحو 156.4 مليار ريال (43.2 مليار دولار) العام الماضي، مقارنة بنحو 114.24 مليار ريال (31.6 مليار دولار) في 2017.

وحسب البيان، ارتفع الدين الخارجي لقطر بنسبة 146.7% خلال آخر 5 سنوات بنهاية العام الماضي، مقابل نحو 63.4 مليار ريال (17.5 مليار دولار) في 31 مارس 2015.