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فريق إي دي للسباقات يشارك في بطولة البحرين للكارتينغ

فريق إي دي للسباقات يشارك في بطولة البحرين للكارتينغ
weam.co/571868
ابراهيم ال صالح

يسعى سائق فريق “إي دي للسباقات” عيسى الدوسري وابنه عبدالله إلى مواصلة تألقهما في بطولة البحرين لسباقات الكارتينغ القصيرة، حيث يدخل الثنائي الجولة الخامسة من البطولة التي ستقام الجمعة المقبلة وتستضيفها حلبة البحرين الدولية للكارتينغ.
ويتصدر عيسى المركز الأول في الترتيب العام لفئة الأساتذة “ماسترز” وبفارق مُريح عن أقرب منافسيه، فيما يأتي ابنه عبدالله في المركز الثالث في الترتيب العام لفئة الناشئين “جونيورز”.
ويأمل عيسى إلى مواصلة صدارته في البطولة قبل ثلاث جولات من الختام، فيما يطمح ابنه عبدالله إلى مواصلة تقدمه للمراكز الأولى بعد سلسلة من الحصص التدريبية التي أجراها الفترة الماضية من أجل تحسين مهاراته وقدراته.
وأكد عيسى سعيه إلى تحقيق لقب البطولة ومواصلة إنجازاته في كافة السباقات التي يشارك بها والتي كان آخرها فوزه برالي حائل نيسان الذي أقيم الشهر الماضي، مبينًا أن مستوى المنافسة كبير في البطولة في ظل مشاركة عدد من السائقين المميزين.
إلى ذلك اعتبر عبدالله أن مشاركته هذا الموسم بهدف تقديم نفسه بصورة مميزة، والتدريب على الدخول في السباقات القوية، وبالتالي الاحتكاك الأكبر مع السائقين.
يذكر أن فريق “إي دي للسباقات” يستعد للمشاركة في راليي دبي وأبوظبي اللذان يمثلان بطولة العالم للراليات الصحراوية “كروس كانتري” والتي ستقام مارس وأبريل المقبلين.

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