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صحة جازان تكشف ملابسات فيديو “كلب مستشفى صبيا”

صحة جازان تكشف ملابسات فيديو “كلب مستشفى صبيا”
weam.co/571871
الوئام - متابعات

كشفت “صحة جازان” تفاصيل ملابسات مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يُظهر تجول “كلب” في مدخل مستشفى صبيا العام.

وأوضح بيان الصحة أنه تم مراجعة كاميرات الأمن والسلامة بالمستشفى، وقد اتضح أن أحد الأشخاص، وهو مختل عقلياً، هو من قام بإدخاله إلى المستشفى، وتم إيقافه ومنع دخوله من قبل الحراسات الأمنية بالمستشفى”.

وأضافت عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: أنه “تم التعامل مع الحدث في حينه، ومخاطبة الجهات المعنية والتعامل مع الشخص المذكور، والتنسيق لإحالته إلى مستشفى الأمل والصحة النفسية”.

واختتم البيان: “تحرص صحة جازان على سلامة المنشآت الصحية وسلامة المرضى، والتعامل مع الأحداث بمهنية، واتخاذ الإجراءات بما يضمن جودة وسلامة الخدمات التي تقدم للمستفيدين من الخدمات الصحية بجميع المنشآت”.

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